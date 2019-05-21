五日四夜的禪修體驗中，除了有系統地學習基礎禪修方法外，亦包括不同類型的多元化活動，藉以引起年輕人的興趣，更加全面地學習。Paul舉例說，活動重點之一的茶會，即「茶禪」，參與者除「坐定定」品茶外，還加插了一些活動，如劇場表演等，去年參加的學員雅珊認為，整項活動氛圍都很放鬆，「有音樂聽，又有師兄彈結他，他的彈奏方法很特別，中式方法彈奏西式樂器，予人一種幸福的感覺，當時覺得自己的心定了下來，連平日繃緊的膊頭也頃刻放鬆了！」
Paul表示，希望通過藝術形式令參加者感受禪修、藝術和生活之間的連結，「而且在日常生活中也可以用到，例如吃飯、行路時用禪修的觀念和方法，讓他們體驗到原來禪修並非與生活脫節。」活動期間，參加者須按指定時間作息，而手機、個人電子產品等全要交出給大會保管，暫時與外界隔絕。「在禪修過程中，不想參加者受其他干擾或有所牽掛，對他們來說，相信是很好的體驗！」
文：Katrina 圖：黃頌偉、受訪者提供
《青年五日禪2019》
日期：7月26日（五）至30日（二）（須全程參與）
年齡：十八至三十五歲
地點：沙田香港中文大學
費用：$980（包食宿）；全日制學生及中大教職員$800
查詢：www.ddmhk.org.hk