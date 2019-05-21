﻿青年禪修助減壓

提起禪修，可能只聯想到盤腿打坐，但由法鼓山世界青年會香港分會與香港中文大學合辦的《青年五日禪2019》，就將「禪」與藝術和生活融合，跳出傳統禪修框框。今屆主題為「遇見自己」，活動籌委之一Paul表示，希望禪修過程中，參加者可於一個安定放鬆的環境下，培養專注，遇見不一樣、甚至更真實的自己。「人生進入不同階段時，尤其是年輕人剛離開校園生活出來工作時，慢慢在社會中發展、成長，可能不太記得原先的自己，這個主題是想回應他們，並引起本地青年的共鳴，希望他們可從中與真正的自己、最初的自己相遇。」



五日四夜的禪修體驗中，除了有系統地學習基礎禪修方法外，亦包括不同類型的多元化活動，藉以引起年輕人的興趣，更加全面地學習。Paul舉例說，活動重點之一的茶會，即「茶禪」，參與者除「坐定定」品茶外，還加插了一些活動，如劇場表演等，去年參加的學員雅珊認為，整項活動氛圍都很放鬆，「有音樂聽，又有師兄彈結他，他的彈奏方法很特別，中式方法彈奏西式樂器，予人一種幸福的感覺，當時覺得自己的心定了下來，連平日繃緊的膊頭也頃刻放鬆了！」



Paul表示，希望通過藝術形式令參加者感受禪修、藝術和生活之間的連結，「而且在日常生活中也可以用到，例如吃飯、行路時用禪修的觀念和方法，讓他們體驗到原來禪修並非與生活脫節。」活動期間，參加者須按指定時間作息，而手機、個人電子產品等全要交出給大會保管，暫時與外界隔絕。「在禪修過程中，不想參加者受其他干擾或有所牽掛，對他們來說，相信是很好的體驗！」



文：Katrina 圖：黃頌偉、受訪者提供



《青年五日禪2019》



日期：7月26日（五）至30日（二）（須全程參與）



年齡：十八至三十五歲



地點：沙田香港中文大學



費用：$980（包食宿）；全日制學生及中大教職員$800



查詢：www.ddmhk.org.hk