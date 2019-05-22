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﻿夏日清爽護膚

2019-05-22 列印
a. L'occitane Cherry Blossom Body Milk $250(左) 身體乳液質地滋潤，以櫻桃、西柚的果香味，配合柔和的花香及木香，使用後散發清新香氣。 b. Kiehl's Nourishing Dry Body Oil $290(中) 油性按摩霜特別適合乾燥肌膚使用，建議在沐浴後將按摩霜塗抹在微濕的肌膚上。 c. Sisley Restorative Fluid Body Cream $1,050(右) 蘊含豐富脂肪酸的乳木果油、植物性鯊烯及栗子精華，可助阻止水份流
d. Sisley Moisturizing Perfumed Body Lotion $730(左) 蘊含多醣補濕溶液、藥蜀葵精華及植物甘油，可有助緩解乾燥繃緊。 e. Les Merveilleuses LADUREE Tropical Body Sorbet $190(右) 啫喱狀質地的乳液，味道清香，富大自然氣息，可於沐浴後全身塗上，尤其適合乾燥肌膚。
f. Caudalie Nourishing Body Lotion $198(左) 蘊含專利成份葡萄籽多酚、葡萄籽油、銀杏葉萃取、芝麻油及琉璃苣油，質地輕盈滋潤而不黏膩。 g. Clarins Home Tonic Citrus Body Lotion $380(中) 香氛身體乳令肌膚更水潤柔滑。滋潤柑橘香氛散發清新明亮的香氣，提振精神。 h. Sisley SISLEYA L’Integral Anti-Age Concentrated Firming Body Cream $2,300(
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        夏日正式來臨，此時才發現平日對身體肌膚疏於護理？暗粒、乾紋、色斑紛紛現身？即時為大家帶來具極速修護成份的身體修護產品，讓大家來個大翻「身」！文︰Angel

圖︰Gary Tsai　模特兒︰Viki S.（Primo）

化妝、髮型︰Leo（Annie G）

Caudalie 2643 0886

Clarins 2994 6238

Kiehl's 2111 4032

Les Merveilleuses LADUREE 2110 4919

L'occitane 2234 7198

Sisley 3968 2528
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