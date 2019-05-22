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﻿乾燥肌專用潔面乳液

2019-05-22 列印
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乾燥脆弱的肌膚需要溫和的清潔用品，Aesop推出首款乳液式潔面產品，蘊含多種滋養肌膚的成份，令用者潔面後仍能保持肌膚濕潤。這款產品成份蘊含維他命原B5，且具有檀香和薰衣草成份，可造到紓緩及降紅作用。如需快速卸妝，可直接將產品倒於濕潤的棉布上，擦拭面部和頸部，然後徹底洗淨便可。文︰Angel

售價︰$395

查詢︰2964 0799



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