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﻿感謝周年慶最後衝刺

2019-05-22 列印
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 崇光感謝周年慶第二輪優惠即時展開，其中SK-II於即日至5月26日期間，限時推出一系列精選護膚組合，套裝包括皇牌神仙水及熱賣的R.N.A.系列，滿足各種肌膚不同需要。特別推介皇牌淨肌護理套裝，包括護膚精華、嫩膚清瑩露、嫩膚清瑩露10ml、R.N.A.立體緊緻精華霜、肌源淨斑精華及R.N.A.立體緊緻修護眼霜，原價$2,007，限時優惠$1,500。

文︰Angel

查詢︰2834 2166
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