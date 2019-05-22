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﻿男士護膚超值新品

2019-05-22 列印
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 男士護膚巿場向來選擇較少，最近登陸香港的UL‧OS，針對男士的護膚習慣及需要而研發，相信能給予男士一個新選擇。品牌以簡單護膚為產品設計概念，觀乎市面上的潔面及護理產品，一般均以不同膚質，如乾性、油性、混合性等來分類設計，部份男士可能連膚質類別也未能分清楚，UL‧OS則以醫藥科技突破此框框，產品適合任何膚質，故此男士毋須以膚質區分，選購時就較簡單，可說甚合懶人心水。UL‧OS另一賣點是售價相宜，系列產品由數十元起，性價比高，備有防曬用品、潔面泡沫、補濕液、潔體濕紙巾等，非常齊全，全線屈臣氏有售。

文︰Angel
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