﻿瑞士琉森交通博物館

每次到瑞士，總會發現當地除有得天獨厚的風景，瑞士人也是充滿智慧，他們在多項機械領域都有着創新思維及領導地位，來到琉森（Lucerne）人氣景點瑞士交通博物館（Swiss Transport Museum），便能認識瑞士人引以為傲的交通系統及發展進程。文、圖︰Kengi



鳴謝：美和旅遊、瑞士國家旅遊局（香港）



多元展廳 趣味盎然



要數瑞士最受歡迎及參觀人數最多的博物館，位於琉森的瑞士交通博物館肯定位列三甲，事實上，博物館自1959年開幕後便一直成為旅遊熱點，館內目前除有介紹當地巴士、纜車及航運發展史的主題區域，當然更少不得以舉世知名的瑞士鐵路系統為主題的Rail Transport Hall（鐵路運輸展覽廳），以及述說航空業及太空旅遊概況的Aviation and Space Travel Hall（航空及太空旅遊展覽廳），此外，館內還增設朱古力工場及互動多媒體中心等設施，對大、小訪客均照顧周到，難怪人氣一直高企。



由於博物館面積偌大，建議大家至少要預留數小時來參觀，沒太多時間的朋友，便不妨作重點遊，像我便比較喜歡看航空展品，所以率先前往軍用直升機展區，了解瑞士救援團隊的工作及發展史。另在博物館二樓出口處，便有小橋通往一架置於戶外的飛機，原來這是1961年至1963年生產、曾風靡一時的Convair 990 Coronado夢幻客機，該機曾創下最快非超音速商用客機的飛行歷史，不過由於耗油量太驚人，不久便被波音公司研發的客機取代，如今在博物館展示的，便是由瑞士航空（Swissair）擁有，訪客可自由進入客艙參觀。



Swiss Transport Museum



地址︰Verkehrshaus der Schweiz, Lidostrasse 5, Lucerne



電話︰41 41 375 7575



費用︰成人32瑞士法郎（約246港元），小童12瑞士法郎（約92港元）。



網頁︰www.verkehrshaus.ch/en/