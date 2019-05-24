﻿走進切爾諾貝爾

時間回到1986年4月26日凌晨，距烏克蘭（前蘇聯）首都基輔（Kyiv）約百公里外的切爾諾貝爾（Chernobyl）核電廠，發生了人類史上首宗達最高級別的七級核災難，爆炸震驚了世人，不但在於其受難者之多，還在於向被認為「安全」的設施，竟也出意外！三十年過後，災場仍設下三十公里禁區，卻已開放給遊客進入參觀，親睹如鬼域般的荒地如何自癒重生。



文、圖：Rachel 鳴謝：康泰旅行社



三十年後 開放旅遊區



自核事故發生後，當局即設下三十公里的高設防禁區，除撤走區內所有居民，更禁止一切外人進入，直至數年前，災區才逐步開放給遊客進入參觀。只是為何要等約三十年？據領我們參觀的導遊稱，原來當年因爆炸而洩漏的其中一種放射性物質銫-137，其半衰期正是三十年，加上這些放射性物質正以每年約一厘米的速度滲入泥土中，現在距離地面已有一定深度了，估計對人沒大影響，再加上導遊信誓旦旦的安全保證，讓筆者當初那點點疑慮都一掃而空。



話雖如此，想參加切爾諾貝爾核電廠禁區遊，還是不簡單，首先十八歲以下及孕婦一律禁止進入，一般遊客亦要提早約兩星期申請，獲批准後須列印准許證，至進入時，連同護照經荷槍實彈的工作人員多次核實身分，手續頗繁複。幸而筆者早前跟隨康泰旅行團到來，前期工夫都有專人辦妥，我只須帶上相機及護照，規行矩步進入即可。



現時核電廠共劃分了三十公里及十公里禁區範圍，遊客都可順序進入參觀。車子沿着密林往災區核心駛進，因居民已遷離，沿途留下了不少棄置的舊房子，布滿藤蔓枯葉，感覺蒼涼！據說當初居民撤走時，因資訊不全以為只是暫離，因此只帶走了簡單的日用品，怎知一去卻是永別。我們亦不能隨便下車參觀，只能於指定地點下車，更被禁止走進任何建築物，其中一個原因是房子內可能仍含有較高輻射。



旅遊記事簿



持BNO護照或特區護照入境烏克蘭均免簽證。



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康泰旅行社翁鐵幕三國摩爾多瓦、烏克蘭、白俄羅斯十二天團（團號 RQM12-ZGL），包括參觀切爾諾貝爾核電廠禁區、摩爾多瓦世界最大酒窰之一及白俄羅斯數個世界文化遺產等，乘坐土耳其航空往返，熱門出發日期7月1日及21日、8月8日、9月6日及15日、10月11日及27日，團費17,499港元起。



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