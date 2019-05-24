﻿伸縮小風筒 1,000萬負離子

作為父親，阿卓爸爸最感煩厭就是幫長髮女兒吹頭！吹乾秀髮易，但吹髮而不損髮質難，有韓國品牌推出頂級負離子風筒，其快速乾髮模式，配合智慧伸縮風嘴，能集中風力直達秀髮及頭皮，大大縮短乾髮時間！文：阿卓爸爸 圖:陳鐵剛 產品查詢：2370 3588



縮短乾髮時間



阿卓爸爸常為替女兒吹乾頭髮而感到煩惱，原因是過程很花時間，其次是女兒沒耐性等頭髮吹乾。



韓國品牌UNIX最近推出全新AIRSHOT負離子頂級風筒，外形設計簡約輕巧。說到最大賣點，是其首創智慧伸縮風嘴，毋須額外加裝配件，一個風嘴配備雙重結構設計，可做到快速乾髮或專業造型。轉換模式相當簡單，只須按動一下按扭，風嘴便會即時彈出，非常方便。選用快乾模式時，只要將風嘴按下，再選定熱風風力，獨特設計的風嘴可集中風力，使強勁風力直達秀髮及頭皮，從而有效縮短乾髮時間。



測試時發現，風筒內的七扇葉抽風組件很細小，動力損耗不大，在快速乾髮模式下，遠至兩米也可感受到風力。另外風筒配備多個靜音支撐組件，大大減低使用時的聲音。此外，AIRSHOT配備一千萬負離子功能，幫助保持秀髮含水量，防止造成毛鱗表面受損。



售價：$2,980



【測試評語】 仍有美中不足處



阿卓爸爸特意以小女的一頭長髮作測試，開啟快速乾髮模式下，跟傳統高性能風筒相比，乾髮時間慳上一半，用傳統風筒吹六分鐘才乾的一把長髮，用AIRSHOT負離子頂級風筒只需兩分半鐘完成。風筒有三級熱度調校，另有即時冷風按鈕，只要按下，熱風就會立刻變涼，適用於敏感頭皮的用家。