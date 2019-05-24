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﻿【其他選擇】 礦物納米離子護髮

2019-05-24 列印
售價：$3,480 查詢：2833 0955
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　　Panasonic獨家nanoe納米離子科技又有新搞作，EH-XD20有別傳統風筒愈吹愈乾燥，其新一代礦物納米離子護髮可修護受損髮絲，更新設髮尾護理模式，通過適合的風量以及冷熱風交替，集中護理容易受損髮尾，貼服度比只用熱風速乾髮尾高出1.3倍。

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