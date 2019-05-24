﻿慕尼黑首試 e-tron 55 Quattro 電動型驅

《駕駛艙》上周到過挪威奧斯陸試駕平治EQC400 4Matic電動車，差不多同一時間也在德國慕尼黑優先測試了奧迪首輛電動四驅車e-tron 55 Quattro，其充沛力量令人喜出望外。廠方早前已公佈新車本地售價約120萬元，首批第三季抵港。文：彭志揚 圖：陳偉林（德國慕尼黑）



奧迪e-tron 55 Quattro定位跟平治EQC400 4Matic接近，兩者均是一百萬元以上的高級電動四驅五座SUV。據今次到慕尼黑試車的《駕駛艙》副編陳偉林（William）表示，e-Tron性能表現強如4公升汽油V8引擎，普通模式D波行車馬達輸出約355ps馬力及57.2kgm扭力，如轉用S檔油門全開加速便可進入Boost增壓模式（可持續8秒），66.7kgm扭力全盤放送時，據講推背力非常驚人。



另外，William提到車子在一般市區行走有着電動車一貫的寧靜舒適特質，車胎傳來的噪音不算太大，空間感及豪華度跟同廠Q7或Q8沒大分別。駕駛時要特別留意的，反而是嶄新Virtual Mirror虛擬式側鏡，因為顯示屏幕設於車門內較低位置，另外是它不像傳統鏡子，倒車泊位即使你移動身體，也不會從鏡中看到多點角度，這點較難適應，唯有依賴後泊鏡頭輔助，以及自行擰頭多望車身左右後方位置。暫時未知香港法例是否容許配置這種虛擬側鏡。



兩天試車每次行程超過一百公里，不過William表示沒有特別擔心續航力問題，因為每天早上充滿電出發，車子顯示續航力超過350公里，而導航系統可清楚顯示慕尼黑所有快速充電站位置，使用上相比香港更安心。



奧迪香港早前已公開了香港版e-tron售價為$1,188,600起，以及開始接受預訂，首批可望今年底交付。