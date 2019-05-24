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﻿Xbox One X 華麗轉新

2019-05-24 列印
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　 打機想追求頂級享受兼睇4K藍光，Xbox One X可說是不二之選，有意入手的機迷，可要把握機會，事關微軟近日推出舊換新Trade-in優惠，即日至5月26日期間，帶同舊遊戲機連原廠配件（包括Xbox 360、Xbox One、PS3、PS4、Wii、Switch等，不論好壞），到Xbox HK專頁列出的指定零售商換購Xbox One X主機，便可即享$300折扣優惠，兼送Xbox One無線手掣一個（價值$398），實行一次過去舊迎新！文：Joe
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