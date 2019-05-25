﻿Elite 85h智能降噪

除了True Wireless款式，無線降噪耳筒也不乏捧場客，Jabra剛推出的Elite 85h，內置主動式降噪之餘，更可利用SmartSound分析環境，自動切換至相應的場景模式，體驗AI人工智能的「樂」趣。文、圖：B1807 查詢：www.jabra.hk



SmartSound 自動分析環境



主動式降噪（ANC）耳筒向來不乏捧場客，Elite 85h更進一步，首度用上全新的SmartSound功能，整合德國audEERING的場景智能技術，利用耳筒四組數碼收音咪，即時對環境進行分析，並從聲音特性調整出最佳的聆聽效果。要使用SmartSound，只要在手機App《Jabra Sound+》頁面開啟選項，即會出現分析畫面，稍等一下，耳筒便會自動從私人場所、公眾場所及通勤三種場景中切換，如處於機場大堂，耳筒會轉換至公眾場所場景並開啟HearThrough模式，令用戶可得知大堂廣播。說到音色，Elite 85h用上40mm驅動單元，低音相當飽滿，而且續航力驚人，即使開啟ANC功能，連續播歌時間亦可達36小時，相比同級對手更長氣。



運動防水 Elite Active 45e



對運動愛好者來說，頭戴式耳筒當然不是那杯茶，不要緊，Jabra同時發佈了首款防水掛耳式運動耳筒Elite Active 45e，不但擁有IP67防水規格，戶外運動遇上大雨也不怕，其改良的掛耳設計整合了耳掛及耳翼之長，令耳筒更貼耳，長時間佩戴一樣舒適。為讓運動享樂時，可對四周環境保持警覺，新作用上開放式音場，聽歌同時也可收聽環境聲。電池續航力方面，Elite Active 45e可播歌達9小時之餘，亦支援快速充電。值得一提的是，Jabra剛與Swarovski聯乘推出了一套水晶限量版耳筒連耳環套裝，耳筒為銅紅色的真無線耳筒Elite Active 65t，耳筒及充電盒均鑲有Swarovski元素的水晶，賣相華麗，套裝同時附有水晶耳環飾物，相信會令女士們愛不釋手，但留意這個水晶套裝限量800套。