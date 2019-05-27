﻿重量級DAP KANN CUBE推力十足

Astell&Kern旗下DAP一門多傑，當中整合耳擴功能的KANN系列下月將加入新成員KANN CUBE，機身大了一個碼，耳筒最高輸出可達12V RMS（平衡），且新增Mini XLR插頭，方便連接家中的音響器材，用途進一步擴充。



文、圖：B1807



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5吋觸控熒幕



乍看KANN CUBE的外形設計，確實會被其碩大的體型嚇一跳，如跟上代相對比，新作猶如變成了巨人，然而實際拿上手，又會發現沒想像中那麼重，加上音量旋鈕及功能鍵重新編排在機身右側，即使單手握着，仍然可以靈活操控。既然體積大了，KANN CUBE熒幕亦由上代的4吋，大幅加碼至5吋高清芒（解像度1,280×720），且支援觸控操作。畫面之大媲美智能手機，系統操作同樣變得流暢，事關KANN CUBE採用四核心處理器，配合觸控介面，操作反應令人滿意。除了內置128GB記憶容量，亦可外加micro SD卡擴充，新作同時用上USB-C介面，傳輸速度更快，亦支援9V/1.67A快速充電，只需4小時即完成充電，並帶來9小時播歌時間。



新增Mini XLR輸出



對樂迷來說，最關心的還是KANN CUBE的音色表現。解碼方面，新作不但用上頂級的ESS ES9038PRO SABRE八聲道DAC，且一次過裝配了兩顆，獨立處理左、右聲道，從而帶來更廣闊音場，將聲音完美重現，這是繼SE100後，同廠第二款雙DAC解碼之作。多得全新線路設計及擴音組件加持，令KANN CUBE最高輸出可達12V RMS（平衡）， 相比上代的7V RMS（平衡），耳筒推力可謂火力全開，同時提供高、中、低三種增益模式，更重要是輕易推動不同類型耳筒，仍可保持低背景噪音。值得一提的是，今回新作為樂迷帶來了全新Line Out方案，機側的Mini XLR輸出插頭可經原廠XLR Y轉換線（須另購），連接至家中高級音響器材，輸出未經擴音的靚聲原音。