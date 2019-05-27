﻿足料惹味 人氣韓式多士

受韓流影響及時下年輕人追捧，韓國過江龍食店紛紛攻港。最近又有一家韓國食店登場，打着韓式三文治及熱狗的旗號，明天起進駐Eaton Foodhall，勢必成為人氣長龍店。



文：陳芍瑩 圖：陳鐵剛



SSOJA在南韓享負盛名，先從事食物批發生意，後來轉型為外賣熱狗店，最近五、六年，推出多款韓式多士三文治，因食材新鮮，配搭特別，旋即吸引當地食客青睞。時至今天，品牌的銷售點共有一百三十個，是韓國第二大的多士品牌，風頭一時無兩。



如今SSOJA首次衝出韓國並落戶香港，與當地店子一樣，香港店餐點是即叫即做，新鮮熱辣。負責「砌疊」多士的師傅均在韓國受訓，每份多士放多少蔬菜及醬汁都有計算，連多士賣相也有嚴格規定，絕不馬虎。



最富人氣的韓式多士三重奏，以英式全日早餐作設計靈感，由混入粟米煮成的雞蛋、火腿扒及煙肉組成，厚切火腿扒口感充實，煙肉略煎後香脆惹味，配上蜜糖芥末醬及韓式燒烤醬，入口帶甜，味道濃郁好吃。另一款韓式漢堡扒拉絲多士，兩塊鬆脆多士夾着韓國製漢堡扒、美國車打芝士及新鮮蔬菜，配上蜜糖芥末醬及韓式燒烤醬，滋味飽肚。至於韓式奄列薯餅多士，多士夾上薯餅及混合粟米煮成的雞蛋，薯餅香脆可口，加上特製醬汁，非常吸引。香港亦有提供韓式熱狗，如招牌SSOJA熱狗，以韓國直送熱狗腸配搭番茄醬及蜜糖芥末醬，熱狗腸用豬肉及牛肉特製而成，肉味濃重，鹹香多汁。



除多士、熱狗外，連韓國炸雞也有供應。品牌原本打算在韓國當地推出炸雞，但遲遲未落實，香港店負責人以「香港限定」作招徠，率先推出這韓國名物。炸雞有三款口味，分別為原味、芝士味及燒烤味，入口香脆惹味，配上煙韌炸年糕，令人非常滿足。



SSOJA TOAST & HOTDOG



地址：佐敦彌敦道380號逸東酒店LG層Food Hall B9及B10舖 查詢：2155 9123