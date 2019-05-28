﻿廉航直飛 越南富國島

天氣炎熱，令人特別嚮往親近海洋，恰巧專門提供廉價而實惠機票選擇的越捷航空，近日開啟了由香港直航越南富國島（Phu Quoc）的新航線，讓大家今夏又增添了一個度假好去處，可盡情享受陽光與海灘。文、圖︰Kengi 鳴謝︰越捷航空



富國島位於越南西南部對開海域，屬境內最大島嶼，近年越南政府積極把它打造為高級度假勝地，不斷吸納外國投資者，在島上合資興建酒店及主題樂園等旅遊項目。為進一步吸引旅客，富國島亦實施短期停留免簽證優惠，像香港旅客若乘坐4月剛啟動的越捷航空直航服務，不停河內或胡志明市等地方，即可獲豁免簽證。



富國島的面積不小，約五百九十平方公里，集團式度假酒店多數沿着西南與西北面的海灘而建。不過，若想尋找更原始及美麗的海灣，建議可暢遊南端的外島Hon Thom Island，如今更建有世界最長的跨海索道相連，總長度約八公里，橫跨兩岸需時約十五分鐘，至於索道上每輛纜車可容納二十人以上，遊客可從纜車的觀景窗以高角度俯瞰這一帶的風光，包括海灣的漁船與當地人居住的木屋，還有崖岸的高級別墅及新建築，又或外島那綠油油的山麓與未受污染的海洋等，開揚景致使人心情開朗。



湛藍泳灘 水清沙幼



既然來到Hom Thom Island，當然要盡情嬉水，纜車站便設有接駁交通工具帶領旅客到沙灘去，沿途我們還經過一個工地，原來正在興建大型水上樂園，相信不久的將來島上將會新增更多遊樂設施。



泳灘內還設置了特定游泳區，泳客在內可安全暢泳，而近岸處還有張非常受女士們歡迎的吊牀，需要輪候方可躺上拍張留念照片。其實單是在沙灘嬉水玩樂已可消磨半天，期間還見有特色的歌舞表演，舞者與旅客打成一片，氣氛熱鬧。此外，旅客還可自費參加獨木舟或水上電單車等活動。



旅遊記事簿







持特區護照前往富國島可獲三十日免簽證優惠，越南其他地區則必須簽證，可於網上申請。



網頁︰evisa.xuatnhapcanh.gov.vn/web/guest/home







乘越捷航空直航富國島，來回機票由858港元起，已連稅。



網頁：www.vietjetair.com







入住富國島的Novotel Phu Quoc Resort酒店，每晚由86美元起（約670港元起）。



地址：Duong Bao Hamlet, Duong To Commune, Phu Quoc



網頁：www.novotelphuquoc.com







www.vietnam-tourism.com（越南旅遊資訊官方網址）







註︰所有商品價格僅作參考，以商戶最新公佈為準。