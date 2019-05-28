﻿覓食雪梨（３）至潮 農家菜

雪梨市Paddington維多利亞式排屋建築風格雅致，小社區除吸引時尚人士聚居，風味食肆更是林立，老店Buon Ricordo及Lucio's以外，生力軍Alimentari的咖啡超棒，且糕餅不俗，至於大熱農家小館Fred's，不但食材鮮美，菜餚更是樸實滋味。



文、圖：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com）



地道農產品 家常風味



農家風味小館Fred's裝潢洋溢英倫村舍氣息，開放式廚房以雲石桌面襯托，配合古早風味的柴火爐膛，以及地道農產品烹調，田園風味滿溢。周末是Girls Night Out，一眾女生不約而同地選了Dirty Martini當餐前開胃酒，小店慣常選用質感順滑而帶香料味的大熱Grey Goose（伏特加）及苦艾酒作基底，配合橄欖汁增添風味，可是大夥兒卻鍾情俄羅斯版Beluga（伏特加），愛其風味清新且餘韻香甜，但因售罄改以口感圓潤而醇厚的波蘭版Belvedere（伏特加）取代，這版本Dirty Martini加添了檸檬皮，非常開胃，配搭肉質飽滿、口感Creamy且富海洋及礦物質味道的地道野生生蠔Claire de Lune Bouton，倍添迷人風味。接下來送上開胃菜——農場辣根配香草鮮忌廉醬，以味道微辛和口感清爽的沙律淨化味蕾。至於小店的柴火爐膛焗烤法式大餅（Fougasse）源自法國南部，是Fifi學生時代在普羅旺斯修讀法語課程所喜愛的美食，以木火烤香，外層Crusty，入口帶果仁味，是久違的地道風味。



兩款蔬菜美食用上可持續農作物入饌，風味截然不同，無花果沙律有齊無花果的清甜芳香、意大利風乾火腿的甘甜柔滑、菊苣的微澀耐嚼、紅石榴的微酸，以及榛果香氣和脆身口感，集甜、鹹、甘、澀、酸等不同味道。至於柴火烤時蔬，以木燒烤煮微甜又帶果仁香氣的胡桃南瓜，增添煙燻風味和深度。



接着的Chicken Maryland皮香肉嫩，將去骨雞腿煎香後，蓋上鍋蓋，經蒸氣焗製後肉汁豐盛，配合以小火把牛油熬成焦黃油，再混合雞腿肉汁的醬汁，佐以香氣撲鼻及味濃多汁的原種青椒，以及希臘版香蒜果仁橄欖油薯蓉醬（Skordalia），風味天然，味道可喜。至於墨汁意粉，除有鮮美的青口、墨魚等海產外，墨汁更搓入意粉中，極富特色。是夜特色甜點梅乾撻夾層，用上主顯節三王糕餅內餡的杏仁忌廉醬（Frangipane），由於混合了牛油及杏仁粉，味道較坊間果撻常用的吉士醬，更為軟滑且散發濃濃香氣，面層梅乾更是甜蜜迷人。這四人晚餐連四杯雞尾酒合共收費470澳元（約2,540港元）。



Fred's



地址：380 Oxford Street, Paddington, Sydney,



Sydney, New South Wales 2021, Australia



查詢：61 2 9114 7331