﻿Party Room引進AR閃避球

本地Party Room數目逾百，要成功突圍吸客，就要設施配備夠特別。有新開業Party Room斥重資打造未來科幻感布置，模仿即將上映科幻電影《明日戰記》場景之餘，更引入風靡全球的《HADO》AR實境閃避球遊戲，該場地更被日本官方認可，遊戲最終勝出隊伍有機會飛往東京參加世界賽。



來到位於觀塘、佔地四千五百方呎的Tomorrowland Galaxy，光看大門裝潢已極富外太空感，步入Party Room看見一個模擬直升機停機坪的「H地面」，氣勢非凡！Party Room負責人李浩昇（Mint）表示，這些都是以即將上映、本地科幻大製作電影《明日戰記》為設計藍本的布置。「我自小已很喜歡看科幻片，剛巧看到本地CG特技片《明日戰記》即將上映，覺得戲內場景很有型，就想製作一個同樣主題的Party Room，恰巧認識了該電影的布景設計要員文哥，於是邀請他幫手構思場地布置。」



Tomorrowland Galaxy一大賣點是引入源自日本、於世界各地大受歡迎的AR電競對戰遊戲《HADO》（須另付$40/位），玩家須分成兩隊對戰（最多六位），戴上VR眼罩及手腕感測裝置，配合各種手勢，就可使出「氣功波」、「儲氣」及「放盾」等動作。在八十秒的比賽中除了考驗玩家臨場反應及身手外，隊友間夾擊、聯防等策略運用亦很重要。Mint表示：「玩法有點像《龍珠》角色使出的龜波氣功，此遊戲每年12月也會舉行世界賽，所要求的技術和戰略運用不簡單，可說是將運動結合打機，大人和小朋友都適合玩。」



Mint補充，現時全球共二十八個國家有參與《HADO》遊戲，去年世界賽冠軍獎金高達三百萬日圓！「我們場地經日本官方認可，10月將在香港進行比賽，並預留了四個席位給我們，只要在這裏勝出比賽，最少有四隊可參加香港的八強賽事。」最後在港勝出的一隊，Tomorrowland Galaxy將贊助機票及酒店到東京參與世界賽。



文：Katrina



部份圖片：Gary Tsai



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