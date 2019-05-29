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﻿夏季劇場新體驗

2019-05-29 列印
■以環境保育為命題的原創喜劇《If Not Me, Who?》。
■英國女演員Katherine Parkinson首次執導，為BBC Arts創作《Sitting》。
■在《愛丁堡國際藝穗節》獲獎的劇目《Our Man in Havana》下月將於ArtisTree上演。
■《No Kids》是一套由一對男同性情侶自編自導自演的喜劇。
■Lindsey希望通過新劇讓觀眾自己思考，認清身邊的事物。
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        覺得英式戲劇深奧，印象刻板？在夏日戲劇季，即將有一連串本地及國際藝術家別具特色的作品，在ArtisTree和大館上演，其中《ArtisTree Selects：Theatre Bites》便帶來英式劇場體驗，多部英式短劇於亞洲首演，作品涵蓋多個社會議題，並以輕鬆喜劇的方式演繹，或能打破大家固有想法！文：Katrina　圖：Gary Tsai、Hong Kong Youth Arts Foundation、

Tristan Fennell、Alex Brenner, Ad Infinitum - No Kids@Pleasance

        由香港青年藝術協會創辦人Lindsey McAlister（麥蓮茜）及Tony Award獲獎監製Brian Zeilinger共同策劃的《ArtisTree Selects：Theatre Bites》，在6月帶來五部英式短劇，其中將在Artistree首度公演的《If Not Me, Who？》，由不同場景組成，以喜劇形式探討速食時裝、素食主義和氣候變化等問題，編寫和執導該劇的Lindsey認為，戲劇可以令嚴肅的主題更易入口，「因為它以娛樂為目的，不是對人說教，當對方感到輕鬆愉快時，會更樂意聆聽你要說的話。」

　　至於大館就擅用場地特色，在7、8月的《大館劇場季》帶來新穎的表演藝術節目，其中《被告哈姆雷特，請回答》的演出，觀眾可以親身體驗法庭上的雄辯角力，有機會被選為陪審團，決定哈姆雷特有罪與否。詳情請留意明天（5月30日）出版的《星島日報》和網上《ArtCan》專頁。

《ArtisTree Selects：Theatre Bites》

網頁：www.taikooplace.com/zh-hk/artistree

《大館劇場季》

網頁：www.taikwun.hk
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