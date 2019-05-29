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﻿限定香氛藝術Pop-up店

2019-05-29 列印
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  DIPTYQUE香水精品享負盛名，由臉部到身體護理都一應俱全，不過以往大家可能只知道它是知名香水品牌，它的由來，它的理念，我們卻未必有深刻印象。由即日至6月14日，品牌特於香港荷李活道開設香氛Pop-up限定店，大家可以由嗅覺驚喜這元素開展這次香氛之旅，還可細賞產品創意總監Myriam Badault的辦公室，另可親身體驗限定店布袋個人專屬刺繡、個人專屬香水瓶書法雕刻等活動，是一次充滿藝術與美感的旅程，不容錯過。

文︰Angel

查詢︰www.diptyqueparis.com

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