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﻿愛地球購物有賞

2019-05-29 列印
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  匯聚多個國際知名護膚及化妝品牌的Facesss為響應環保，最近聯乘本地著名插畫師Bo Law推出「愛地球藝術壁畫企劃」，邀請本地插畫家於金鐘廊Lab Concept及時代廣場Facesss手繪愛地球壁畫。此外，由即日5月31日，消費滿$1,680，可獲贈「愛地球」期間限定禮品一份，包括100%純棉製造的環保購物袋及型格方巾，扮靚之餘又可參與如此有意義活動，一定要支持。

文︰Angel

查詢︰2118 5622
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