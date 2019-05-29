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﻿免費刺繡 牛仔新潮

2019-05-29 列印
 501是Levi's最經典的產品，今年品牌會推出一共五條的限量版501，利用了嶄新的F.L.X（future-led execution）技術，把科技融入於經典之中。這年的限量版，以「We are all collaborator」為題，品牌標誌放縱地大幅橫跨褲襠以至褲管位置，喚醒大眾對這百年品牌的歸屬感，品牌粉絲要留意。另由今日起至5月31日（五），凡於店內購買任何牛仔褲，均可於尖沙咀新港中心Tailor Shop免費體驗刺繡服務，製作個人化牛仔褲！

文︰Angel

查詢︰3101 0531
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