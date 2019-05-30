﻿意國風情 歌詩達威尼斯號

郵輪業界近年積極開拓亞洲市場，源自意大利的歌詩達郵輪（Costa Cruises）正是其中一員，早前我便趁着被派駐以上海為母港的船隊最新成員歌詩達威尼斯號（Costa Venezia）途經香港時登船參觀，率先感受船上的意式風情。



文：林逸 圖：林逸、歌詩達郵輪



今年3月展開為期五十三天的首航之旅、由意大利出發經香港等多個港口並一直駛到日本的歌詩達威尼斯號，是歌詩達郵輪的最新成員。這艘排水量約十三萬五千噸，有二千一百一十六間客房，最多可容納五千二百六十位乘客的郵輪，除是全球第一艘以城市為設計主題的郵輪，也特別為中國及亞洲市場打造，船上的最大特色是處處瀰漫威尼斯風情，當中除可看到饒富威尼斯聖馬可廣場影子的宏偉中庭，也有設計靈感來自威尼斯經典劇院Teatro La Fenice的大劇院，加上還有兩艘由威尼斯巧匠精心製作、分別擺放在大運河餐廳（Canal Grande Restaurant）及貢多拉酒吧（Gondola Lounge）的原大貢多拉，再配合威尼斯巷弄、意式庭園，以及呈現威尼斯主調的裝飾設計與藝術擺設，令客人滿以為自己是身處威尼斯呢！



更精采是置身歌詩達威尼斯號，客人更可充分感受著名的威尼斯面具嘉年華氣息，因為船上除有以這主題設計的假面舞會酒吧（Masque Lounge），更不時會上演面具嘉年華派對，而在大劇院的精采表演節目中，更可賞到特別為歌詩達威尼斯號創作、靈感源自威尼斯作家Giacomo Casanova撰寫的愛情故事《Venezia Innamorata》（《威尼斯之戀》）的大型舞台表演，絕對教人目不暇給。



網頁：www.costachina.com/fleets/venezia