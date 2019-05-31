﻿戰鬥機技術 個人化風扇

同住一屋，有人喜歡吹風扇享受涼快，有人卻嫌風力太強吹到頭暈。怎辦？Dyson最新個人化風扇Pure Cool Me，便參照英國戰機氣流動力學設計，能把風力集中一點，就算幾個人平排坐在沙發，風力只會集中一人吹，完全滿足個人需要！



文：阿卓爸爸 圖：陳鐵剛 產品查詢：2926 2300



這部個人化風扇一如品牌其他風扇設計，完全無葉式外形相當型仔，全新集中噴射氣流技術，原理來自英國獵鷹式戰鬥機的空氣動力學，當兩束噴射氣流在風扇凸起的弧面上相遇時，會匯聚形成一個高壓核心，從而聚集及精確地噴射氣流到指定位置，用家只要滑動一下風扇的圓頂部份，就可控制氣流的噴射角度，再配合七十度擺動功能，基本上可吹住家中任何一個指定的位置。這個專利Core Flow技術好處是將享受清涼的體驗個人化。測試時，兩個人並排坐在沙發，風力只吹到阿卓爸爸，難怪坊間為新風扇起了個花名做「自私吹」。



Pure Cool Me另一個特點是加入空氣淨化功能，廠方指，濾網大約可用四千小時，正常使用可用上一年。系統亦備有監察器，提醒用家何時需要更換濾網。自家研發的HEPA圓筒形過濾網，能去除99.5%微粒及各種氣味煙霧，就算是揮發性有機化合物氣體也可過濾。另外，風扇備有十級風力選擇，阿卓爸爸認為，在五級風力以下，靜音效果非常好。



風扇下方有LCD熒幕，用作指示風量、時間掣及濾網狀態，但沒有TP04版本的空氣質素顯示。LCD有感光器，環境變暗時會自動調暗甚至關閉，用於小朋友睡房相當方便。售價：$3,080







測試評語 底部加入隔音棉



購買新式空氣動力學風扇時，阿卓爸爸最注重其運作聲浪，今次測試Pure Cool Me，無論有沒有過濾網，甚至打開頂部圓頂部份，開機後的寧靜度都非常高。十級風力下，聲音不算吵耳，據廠方工程師說，風扇底部特別加入隔音棉，扇葉及組件亦重新設計，難怪效果很好。