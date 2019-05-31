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﻿其他選擇 加入捕蚊新功能

2019-05-31 列印
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　　Sharp空氣清新機所獨創的Plasmacluster空氣淨化技術已很有名，新一代版本（型號：FP-FM40A-B）更特別加入捕蚊功能，機身內有紫外光引誘蚊子飛近，再利用機背小窗吸入蚊子，通過專用貼紙將之一一捕獲。

售價：約$2,980 查詢：2423 5151
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