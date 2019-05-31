﻿新南威爾士 古董飛機大本營

如果你是航空「發燒友」，來到澳洲新南威爾士州（New South Wales），便不妨由當地第一大城雪梨（Sydney）驅車南下約一小時，因為這裏有一家展示着超過五十架悉心保養的古董飛機的航空博物館HARS Aviation Museum，絕對是航空迷的朝聖極土。



文：林逸 圖：林逸、澳洲航空 鳴謝：澳洲航空、新南威爾士州旅遊局



HARS航空博物館的「HARS」一字，原來是Historical Aircraft Restoration Society的縮寫，顧名思義，正好說明這裏是個展示經過妥善照顧及復修保存的古董飛機大本營。



位於伊拉瓦拉地區機場（Illawarra Regional Airport）的HARS航空博物館，是南半球其中一家最大型的航空博物館，這趟我還未踏入博物館內，已率先被泊在停機坪上的巨大澳航（Qantas）客機迷倒，原來這架名為「The City of Canberra」的波音747-438客機，正是HARS航空博物館最具代表性的展品，該客機的「威水史」是曾在1989年以不停站形式由英國倫敦直飛到澳洲雪梨，航程歷時二十小時九分鐘零五秒，並以一萬八千零一公里的飛行距離，開創航空業界最長距離商業飛行的紀錄。該機在2015年退役後，澳航在同年把它贈予HARS並在HARS航空博物館展示，成為世上第一架長期公開展示予人參觀的波音747客機。



展品逾五十架



正式進到博物館，只見接待處便設計成機艙模樣，極具特色，周遭還有展示航機引擎、部件及澳航歷年飛機模型的資料館，也有航空精品賣店及咖啡茶座。值得一提是在館內接待訪客的，絕大部份都是擁有豐富經驗及極具熱忱的退休機師、空中服務員及航空公司職員，他們均會把所知的逐一向大家介紹，而訪客也可通過近距離接觸甚至進到機內參觀，進一步了解航機奧秘。



據了解，博物館佔地超過一萬平方米的室內展區連同露天部份，目前便擺放着超過五十架古董飛機，當中除包括波音747客機，也可看到洛歇Super Constellation型號客機，另外更有多款軍用飛機及戰機，稱得上是目不暇給，更精采是部份展品原來仍然維持良好狀態，更不時會由機師作駕駛飛行呢！



HARS Aviation Museum



地址：Illawarra Regional Airport, 54 Airport Road, Albion Park Rail, NSW



電話：61 2 4257 4333



時間：9:30-15:30



費用：成人約110港元，小童約44港元。



網頁：hars.org.au