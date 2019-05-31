﻿新南威爾士 古董飛機大本營

文：林逸 圖：林逸、澳洲航空 鳴謝：澳洲航空、新南威爾士州旅遊局
HARS航空博物館的「HARS」一字，原來是Historical Aircraft Restoration Society的縮寫，顧名思義，正好說明這裏是個展示經過妥善照顧及復修保存的古董飛機大本營。
位於伊拉瓦拉地區機場（Illawarra Regional Airport）的HARS航空博物館，是南半球其中一家最大型的航空博物館，這趟我還未踏入博物館內，已率先被泊在停機坪上的巨大澳航（Qantas）客機迷倒，原來這架名為「The City of Canberra」的波音747-438客機，正是HARS航空博物館最具代表性的展品，該客機的「威水史」是曾在1989年以不停站形式由英國倫敦直飛到澳洲雪梨，航程歷時二十小時九分鐘零五秒，並以一萬八千零一公里的飛行距離，開創航空業界最長距離商業飛行的紀錄。該機在2015年退役後，澳航在同年把它贈予HARS並在HARS航空博物館展示，成為世上第一架長期公開展示予人參觀的波音747客機。
展品逾五十架
正式進到博物館，只見接待處便設計成機艙模樣，極具特色，周遭還有展示航機引擎、部件及澳航歷年飛機模型的資料館，也有航空精品賣店及咖啡茶座。值得一提是在館內接待訪客的，絕大部份都是擁有豐富經驗及極具熱忱的退休機師、空中服務員及航空公司職員，他們均會把所知的逐一向大家介紹，而訪客也可通過近距離接觸甚至進到機內參觀，進一步了解航機奧秘。
據了解，博物館佔地超過一萬平方米的室內展區連同露天部份，目前便擺放着超過五十架古董飛機，當中除包括波音747客機，也可看到洛歇Super Constellation型號客機，另外更有多款軍用飛機及戰機，稱得上是目不暇給，更精采是部份展品原來仍然維持良好狀態，更不時會由機師作駕駛飛行呢！
HARS Aviation Museum
地址：Illawarra Regional Airport, 54 Airport Road, Albion Park Rail, NSW
電話：61 2 4257 4333
時間：9:30-15:30
費用：成人約110港元，小童約44港元。
網頁：hars.org.au