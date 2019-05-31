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﻿瞓練小精靈

2019-05-31 列印
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　　日前寶可夢公司（The Pokemon Company）舉行了《精靈寶可夢》戰略發佈會，其中最令人驚喜的消息，就是2020年在iOS/Android平台推出全新概念遊戲《Pokémon Sleep》。這款跟《跳躍吧！鯉魚王》開發商Select Button、任天堂及Niantic共同炮製的新作，雖然未知詳細玩法，不過廠方表示會是個「令睡覺變得有趣」及「期待起牀」的作品，任天堂亦會同時推出名為「Pokemon GO Plus+」的周邊配件（圖），中間設有發光按鈕，外形十足精靈球，作用是偵測玩家的睡眠時間，並通過藍牙傳送資料到手機，讓玩家們躺着也能做精靈「瞓」練員。文：Joe
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