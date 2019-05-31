周三歐霸決賽夏薩特貢獻兩入球和一次助攻率車路士於中立場4:1大勝阿仙奴後，直言是時候跟球隊說再見，以冠軍完美告別。相反，明言今仗乃生涯最後一戰的槍手門將施治則慘被四度射破十指關，只好含淚退役。 夏薩特於季後離開車路士轉投皇家馬德里的傳聞一直甚囂塵上，外界預計今仗極可能是其告別戰，最終這名廿八歲翼鋒收穫兩個士哥和一次助攻成藍獅捧盃功臣畫上完美句號，他直言：「我已就前途作出決定，現在只等待兩家球會達成協議。我要說再見了，是時候尋找新挑戰。」 兩球一助攻爆「廠」 同樣的告別，至於阿仙奴門將施治則明顯慘情，這名三十七歲老將早已透露今仗後將掛靴，可惜未能捧盃而回，同時更四度失...

2019-05-31