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﻿抵價搶購潮袋

2019-06-01 列印
Karl Lagerfeld 白色斜揹袋 原價$5,550 優惠價$1,665
Coach 啡色皮革手挽袋 原價$3,500 優惠價$1,400
Tory Burch 棗紅色斜揹袋原價$5,150 優惠價$1,545
Longchamp 橙色手提袋 原價$850 優惠價$340
Furla 熒光黃色斜揹袋 原價$3,600 優惠價$1,080
Kate Spade 粉紅色斜揹袋 原價$2,500 優惠價$1,000
Love Moschino 黑色手提袋 原價$2,200 優惠價$660
Karl Lagerfeld 藍白間手提袋 原價$3,900 優惠價$1,170
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        夏日換季當然要有新配飾，潮牌Select Shop Twist於即日起推出夏日減價優惠，多款精選潮袋以低至三折發售，最便宜數百元已有交易，可以買個痛快。文︰Angel　部份圖片︰陳鐵剛　髮型︰HH Salon@Ron Ng

　　今次參與夏日大減價的品牌眾多，如深受OL歡迎的Coach、Kate Spade、Longchamp等，會以低至三折至四折發售。首推Longchamp及Love Moschino手提袋，中型Size，可盛載電腦及一般工作配件，實用取勝。如閣下喜愛小手袋，Tory Burch棗紅色斜揹袋及Karl Lagerfeld白色斜揹袋，精緻及吸睛，相信會是妳的杯中茶。

Twist

地址：銅鑼灣東角道26號怡東商場地下13至16號舖

查詢︰2970 2231

（註︰產品於全線分店有售）
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