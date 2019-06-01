﻿台北直擊 ADMIROR

筆電新時尚



別說Notebook



外形千篇一律，至少新進品牌AVITA剛在台北《COMPUTEX》電腦展，發佈了一款造型頗有個性的ADMIROR系列，機身設計盡展時尚美學之餘，規格亦可滿足追求效能的用家。文、圖：B1807 查詢：Nexstgo/3725 0625



五色機身搶眼



主打年輕一族的電腦品牌AVITA，之前已在LIBER系列Notebook大玩十四種顏色及六款機面圖案，雖說今回ADMIROR系列筆電只設啡、橙、紅、藍及綠五色選擇，然而機身設計比前者更具美感，品牌表示新作注入了哥德式設計美學，無縫一體化金屬機身相當纖薄，最薄處僅厚9mm，還採用了圓角及隱藏式鉸位，翻出熒幕後，又會發現摺合軸裝上拱形金屬罩點綴，而且機身兩側不見傳統接駁介面，只有兩個USB-C巧妙地藏於摺合軸兩端，設計極盡簡約。若然要外接顯示器，隨機附有USB-C Dongle轉換器，備有HDMI、3.5mm耳筒插口及標準USB可供擴充。



4K靚芒 音效強勁



儘管ADMIROR系列筆電追求時尚外表，不代表不注重硬件規格，事實上新作備有14吋及15.6吋兩種熒幕大小，用戶可以因應需要，選擇全高清或4K解像度，甚至加入觸控功能，提升至猶如二合一平板電腦的操作體驗。為營造最佳視聽效果，此機同時裝有四個被動式單元及兩個全頻單元的喇叭組合，睇片或煲劇都可以享受強勁音效。說到核心效能，ADMIROR可選配第八代Core i5-8265U或Core i7-8565U處理器，內置8GB RAM，SSD硬碟則有256GB及512GB容量選擇，而電池續航力可達10小時。值得一提的是，鍵盤下方除了找到指紋掃描器，還有一個巨型Touchpad，觸控板面積大得驚人，更支援四指手勢操作，如直接喚出Action Center，令用家指點Touchpad，即可快速開啟不同功能。