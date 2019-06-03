﻿台北電腦展 ASUS強陣迎戰

每年一度的COMPUTEX台北電腦展，今年繼續得到台灣廠商力撐，其中ASUS（華碩）可謂傾巢而出，除了雙4K熒幕筆電、手提電競芒及概念電腦底板，還趁展覽搶先發佈30周年紀念版新作，吸引程度可算眾參展商之最。文、圖：B1807



雙4K熒幕 ZenBook Duo



即使見識過ZenBook Pro的ScreenPad副熒幕，再看新一代ZenBook Duo系列筆電的雙熒幕設計，仍然感到震撼，當中15.6吋Pro Duo型號，除了4K大芒，鍵盤上方還設有14吋的ScreenPad Plus觸控面板，解像度同樣達4K，既可延伸主熒幕畫面，又可開啟兩個程式，不用外接熒幕，亦可發揮多工優勢。至於14吋機款的ScreenPad Plus亦達12.6吋，但與主熒幕一樣只有FHD畫質。講起外置熒幕，ASUS在場內展出了兩款可隨身攜帶的全高清手提熒幕——ROG Strix XG17及ZenScreen Touch，尺寸分別為17.6吋及15.6吋，最大分別在於前者擁有電競級別的240Hz畫面更新率，直駁電腦或遊戲機之餘，也可經USB-C連接手機，在大熒幕上繼續打機睇戲。



30周年系列登場



說到電腦硬件，ASUS在場內展出了概念前衞的主機板UTOPIA，破格之處亦跟熒幕有關，將原置於CPU下方的PCIe插槽，改成一個7吋熒幕，直接監測底板運作及BIOS設定，而顯示卡則安裝於熒幕背面。此外，主機板覆蓋着散熱片，且可以連接至水冷散熱，概念是可行，但UTOPIA目前未有量產計劃。適逢品牌成立30周年，ASUS趁機發佈一系列紀念產品，當中包括早前在華倫西亞發佈的旗艦手機ZenFone 6，Edition 30版本機背加入了品牌的同心圓紋理，儲存容量也加大至12GB RAM及512GB ROM。另一ZenBook Edition 30則是向2006年推出的初代致敬，機面用上意大利皮革。至於以Intel X299為基礎的主機板Prime X299 Edition 30，除了白色的搶眼設計，套裝內附ASUS Smart Control Console，可藉鏡頭及ToF Sensor進行手勢偵測。