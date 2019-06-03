﻿健康新品糭

軟糯好吃的糭子，是每年端午節必吃的應節食品，過往多只有賣傳統口味如裹蒸糭及鹼水糭，但近年來，坊間總有形形式式的糭子上場，新口味、健康口味絕對是每年重頭戲，值得期待。



文：陳芍瑩 圖：受訪餐廳提供



吃糭有人愛嚐新口味，亦有人愛傳統，各適其適。故歷史悠久的東海集團今年以傳統湘蓮鹼水糭俘虜客人，以湘蓮製成的蓮蓉，配上一級糯米及絲毫無差的鹼水炮製糭子，又香又軟，清甜不膩。同樣以經典口味為賣點的香宮，就於紅豆糭中加入三十年陳皮，橘香清新可口，特別好吃。



每年最受矚目非新口味莫屬，常有新搞作的奇華餅家，今年就以家常小菜梅菜紅燒肉為靈感，推出梅菜紅燒肉糭，把五花腩以秘製紅燒汁燉煮，再搭配清香梅菜，齒頰留香。至於同樣搞作多多的帝京酒店，就用三色養生糭加入今年新口味戰團，三款糭各有特色，松茸桂圓薏仁糭以雲南松茸、桂圓、薏仁，再加上香菇醬、靈芝菇等製成，菌香濃厚；黑松露雪蓮五穀糭就用五穀米如大麥仁、蕎麥，混合雪蓮子、黑松露醬等包裹而成，軟糯煙韌；桂花藜麥甜豆糭用上五色雲豆如大白雲豆、白奶花豆，以及加上有機三色藜麥製成，口感豐富。



至於每年也不乏捧場客的「健康糭」，今年也有不少新選擇。帝苑餅店就用被喻為超級食物的紅藜麥製糭，膳食纖維豐富而且營養價值高，又加入養生味甜的栗子，令人回味。九龍維景酒店推出的燕窩桂花紅豆糭，就用滋補養顏的燕窩製作糭子，清香味美。



a. 東海飲食集團 / 2877 2211（海都酒家）



b. 九龍維景酒店 / 2197 3500



c. 帝苑餅店 / 2733 2045



d. 奇華餅家 / 2785 6066



e. 帝京餅店 / 2622 6256



f. 香宮 / 2733 8483