﻿高鐵直達 為食遊潮汕

自從高鐵開通，現時每日有八班車來往香港及潮汕站，車程最少只需兩個半小時，比起以往搭巴士動輒五、六小時，實在方便得多，何不計劃來一趟周末快閃，暢遊這美食天堂。



要玩盡潮汕，可以從香港西九龍站出發，乘搭高鐵至潮汕站，再從鄰近的公交車站，轉乘各路巴士，便可直達潮州、汕頭市各處。除了港鐵售票渠道，現時更可利用《鐵路12306》App，通過智能手機隨時購買高鐵車票，簡單快捷。



說到潮汕美食，簡直應有盡有，不能錯過的有全牛火鍋、秘製滷水、海鮮打冷、各式粿品等等，而牛肉大多是出自在地飼養的草食黃牛，其風味是別處吃不到。



跳下高鐵，第一站可以直奔汕頭龍北市場，參觀數十個售賣誘人海產的魚檔。不少珍品絕難在香港街市見到，海鮮迷肯定滿足。這附近還有檔超正的「無招牌無門牌」豬雜湯，檔主每天凌晨三時開檔，先到旁邊市場選購仍暖的新鮮豬雜回舖清洗，另用栗米、大桶骨、白蘿蔔滾湯底，準備迎接清晨四時開始湧現的客人，其豬雜豬血湯，幾乎包含豬的各個部位，內容極豐富，一啖入口便知是真材實料。若仍有胃口一試潮式點心，市場對面的老字號「金龍吉祥」，可說包羅萬有。



滿足五臟廟之餘，潮汕還有不少古城及寺廟，喜歡歷史文化的朋友，不愁找不到打卡位。好像當地有名的湘子橋，便集拱橋、樑橋及浮橋於一身，是人民智慧與藝術的結晶。而汕頭小公園一帶，亦是汕頭文化的象徵，至今仍保留不少上世紀三十年代特色建築，其中建於清朝嘉慶年間的老媽宮戲台，近年經修葺後更令人眼前一亮。



達人帶路 搵食攻略



想尋找高鐵沿線美食，便要留意6月6日（四）隨《星島日報》附送的《食玩王》高鐵遊系列之潮汕篇，人稱「搵食達人」的Luke Sir曾智華，將為大家搜羅最地道美食，以及打卡景點。