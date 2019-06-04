﻿父親節 愛心黑森林蛋糕

據說黑森林蛋糕（Schwarzwalder Kirschtorte）源自德國西南部，以當地特產Schwarzwalder Kirsch（Wasser）命名，這酸櫻桃蒸餾酒以地道酸櫻桃連核榨汁，經過發酵和雙重蒸餾釀出40%高濃度蒸餾酒，由於有酸櫻桃果核碎而味道辛嗆，然而帶有微微櫻桃香氣，早期混合鮮忌廉品嚐，以提升風味，後來用以製作朱古力海綿蛋糕，層層相隔，成為家喻戶曉的黑森林蛋糕。
坊間黑森林蛋糕風味各有特色，除了朱古力海綿蛋糕和忌廉夾層比例有異，因而質感不同，還有混合軟芝士及朱古力忌廉的新派無烘焙黑森林芝士蛋糕等版本。然而Fifi及親友皆鍾情傳統風味，因此參考了澳洲雪梨糕餅達人Lorraine Elliott的《Black Forest Gateau》食譜，取其朱古力海綿蛋糕的香甜櫻桃糖漿和忌廉夾層的微妙口感，以及甜蜜的罐裝櫻桃和微酸的新鮮櫻桃作對比。
愛心蛋糕味美之餘還得注重健康，Fifi特意鑽研Stevia、Xylitol、Erythritol、南美雪蓮果糖漿、椰糖、蜂蜜、楓糖漿、糖蜜及日本海藻糖等天然代糖的風味、烘焙耐熱度，再自行推算代糖分量，最後選用甜蜜而與朱古力風味相合的椰糖取代砂糖，配合82%高濃度黑朱古力及無糖可可粉炮製朱古力海綿蛋糕層，並以Stevia自家製無糖糖霜，拌以忌廉造成薄薄的健康夾層，炮製愛心黑森林蛋糕當父親節甜品，和摯親邊嘗蛋糕邊吃鮮櫻桃，甜品、飯後果和餐後酒三合為一，風味醉人。
售賣點
Twins（烘焙工具及材料）
地址：灣仔駱克道88號11樓
Great（材料）
地址：金鐘太古廣場地庫
材料
A. 朱古力海綿蛋糕
蛋糕麵粉110克（或90克麵粉與20克生粉拌勻）
梳打粉1/4茶匙
無糖可可粉30克
椰子糖110克
無鹽牛油（以慢火加熱融化） 適量
雞蛋（室溫） 1隻
雲呢嗱醬1茶匙
酸忌廉40克
滾水60毫升
82%高濃度朱古力
90克
B. 夾層
罐頭櫻桃170克
忌廉 200毫升
魚膠粉 1茶匙
自家製糖霜適量（12克Stevia代糖與1茶匙生粉拌勻）
雲呢嗱醬1茶匙
Kirsch酸櫻桃蒸餾酒
1茶匙
新鮮櫻桃1/2杯
C. 櫻桃漿
罐頭櫻桃汁60毫升
椰糖 40克
Kirsch酸櫻桃蒸餾酒
30毫升
（可按喜好加入30克82%高濃度朱古力，炮製朱古力櫻桃漿）