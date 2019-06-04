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﻿父親節 愛心黑森林蛋糕

2019-06-04 列印
黑森林蛋糕 （5吋/4-6人份） 需時：2小時
1. 朱古力蛋糕 焗爐預熱至160℃，在三個5吋烘焙小圓盆抹上牛油。將蛋糕麵粉、梳打粉、無糖可可粉及椰子糖拌勻。混入90克無鹽牛油、雞蛋、雲呢嗱醬、酸忌廉，以手動攪拌器拌攪。將滾水及朱古力分成三次拌入，直至徹底混合。將朱古力蛋漿平均注入各個烘焙小圓盤，烘焙約40分鐘，取出待涼。
2. 夾層忌廉 將魚膠粉混合一半忌廉後加熱，待暖和後混入餘下忌廉、自家製無糖糖霜、雲呢嗱醬及Kirsch酸櫻桃蒸餾酒，以手動攪拌器拌攪，再注入嘟花袋內。
3. 櫻桃漿 櫻桃汁、椰糖和Kirsch 酸櫻桃蒸餾酒加熱混合，備用。
4. 合成 在朱古力海綿蛋糕刺上小洞，注入櫻桃漿，再唧上忌廉，放上罐頭櫻桃。放上第二層蛋糕，重複以上做法。放上最後一層蛋糕，注入櫻桃漿，再唧上忌廉，放上新鮮櫻桃點綴。
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        父親節將至，最佳禮物是女兒為爸爸送上自家烘焙的愛心蛋糕，而黑森林蛋糕更是首選，除了朱古力海綿蛋糕和車厘子，忌廉層層相隔的甜蜜綿滑，令蛋糕更加吸引，Fifi特意用上椰糖炮製愛心黑森林蛋糕，健康而甜蜜窩心。文、圖：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com）

　　據說黑森林蛋糕（Schwarzwalder Kirschtorte）源自德國西南部，以當地特產Schwarzwalder Kirsch（Wasser）命名，這酸櫻桃蒸餾酒以地道酸櫻桃連核榨汁，經過發酵和雙重蒸餾釀出40%高濃度蒸餾酒，由於有酸櫻桃果核碎而味道辛嗆，然而帶有微微櫻桃香氣，早期混合鮮忌廉品嚐，以提升風味，後來用以製作朱古力海綿蛋糕，層層相隔，成為家喻戶曉的黑森林蛋糕。

　　坊間黑森林蛋糕風味各有特色，除了朱古力海綿蛋糕和忌廉夾層比例有異，因而質感不同，還有混合軟芝士及朱古力忌廉的新派無烘焙黑森林芝士蛋糕等版本。然而Fifi及親友皆鍾情傳統風味，因此參考了澳洲雪梨糕餅達人Lorraine Elliott的《Black Forest Gateau》食譜，取其朱古力海綿蛋糕的香甜櫻桃糖漿和忌廉夾層的微妙口感，以及甜蜜的罐裝櫻桃和微酸的新鮮櫻桃作對比。

　　愛心蛋糕味美之餘還得注重健康，Fifi特意鑽研Stevia、Xylitol、Erythritol、南美雪蓮果糖漿、椰糖、蜂蜜、楓糖漿、糖蜜及日本海藻糖等天然代糖的風味、烘焙耐熱度，再自行推算代糖分量，最後選用甜蜜而與朱古力風味相合的椰糖取代砂糖，配合82%高濃度黑朱古力及無糖可可粉炮製朱古力海綿蛋糕層，並以Stevia自家製無糖糖霜，拌以忌廉造成薄薄的健康夾層，炮製愛心黑森林蛋糕當父親節甜品，和摯親邊嘗蛋糕邊吃鮮櫻桃，甜品、飯後果和餐後酒三合為一，風味醉人。

售賣點

Twins（烘焙工具及材料）

地址：灣仔駱克道88號11樓

Great（材料）

地址：金鐘太古廣場地庫



材料

A. 朱古力海綿蛋糕

蛋糕麵粉110克（或90克麵粉與20克生粉拌勻）

梳打粉1/4茶匙

無糖可可粉30克

椰子糖110克

無鹽牛油（以慢火加熱融化） 適量

雞蛋（室溫） 1隻

雲呢嗱醬1茶匙

酸忌廉40克

滾水60毫升

82%高濃度朱古力

90克



B. 夾層

罐頭櫻桃170克

忌廉 200毫升

魚膠粉 1茶匙

自家製糖霜適量（12克Stevia代糖與1茶匙生粉拌勻）

雲呢嗱醬1茶匙

Kirsch酸櫻桃蒸餾酒

1茶匙

新鮮櫻桃1/2杯



C. 櫻桃漿

罐頭櫻桃汁60毫升

椰糖 40克

Kirsch酸櫻桃蒸餾酒

30毫升

（可按喜好加入30克82%高濃度朱古力，炮製朱古力櫻桃漿）
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