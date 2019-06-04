﻿夾公仔熱潮回歸

有沒有留意近年夾公仔店愈開愈多，其實這並非新興行業，連鎖夾公仔店Big Bear的CEO蔡榮欽（Wilson）指，上世紀八十年代本地曾非常流行夾公仔，現在可說是熱潮回歸。



開設夾公仔店，須申領公眾娛樂場所牌照、有獎娛樂遊戲牌照、消防牌照及商業登記證，並受《公眾及場所娛樂條例》監管，每局收費不能多於五元，每件獎品價值亦不得超過三百元，且不能提供現金獎。現時夾公仔店經營方式分兩種：一是直營，由品牌直接開店、管理和經營。另一種是由台灣引入的「場主分租台主制」，場主可分租夾公仔機，租機者稱為「台主」。由於台主只須租機和自行入貨就可開始做生意，省卻不少行政工夫，故吸引年輕人投資這門生意。



人氣夾公仔連鎖店Big Bear引入台灣娃娃機新夾公仔玩法，去年10月開業至今吸引一班高手前來挑戰，甚至拍片上載社交網分享和教路，簡接吸引新客光顧，掀起熱潮。品牌於去年在旺角開設本地首家二十四小時營業夾公仔鋪，大受歡迎，半年內分店愈開愈多，現時擁有十家分店，近期更於長沙灣開設首家旗艦店，擺放約九十台夾公仔機，Wilson說，未來目標是開設五十家店。



台灣娃娃機有甚麼特色？主要在於夾公仔的爪，不再只是直上直落，而是可操控它搖擺，玩家要計算搖擺幅度和角度，增強難度和娛樂性。Wilson表示，公司刻意選擇在年輕人較常去和交通較方便的地方開店，並認為現時夾公仔業的發展仍處初步階段，預計未來兩年會迎來更大熱潮。他希望夾公仔能由消閒娛樂變成運動，稍後會推出教學班，又將在6月30日（日）舉辦港台夾公仔決賽，由香港及台灣初賽勝方進行對決，在指定同一時間和難度內鬥夾得多，物件難度逐關升級，由毛公仔、輕塑膠包裝物品至細盒，考驗玩家技術。文：陳麗斯 圖：黃頌偉、Gary Tsai