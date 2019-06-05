最近ArtisTree與香港青年藝術協會創辦人麥蓮茜（Lindsey McAlister）及東尼獎（Tony Awards）製作人Brian Zeilinger，聯手呈獻「Theatre Bites」，上演五部英式短劇，希望與歡眾一同走入環保、性別、多元共融等社會議題。
當中《Our Man in Havana》就是倫敦形體劇團Spies Like Us創作的得獎喜劇。劇中只有五位演員，以及一部吸塵機，便足以帶出具爆炸力的演出，剖析錯誤情報與貪污賄賂之間的環環相扣。
故事發生在冷戰時期，劇中英雄Jim Wormold由一個平凡的吸塵機售貨員，為了挽救事業並滿足墮落沉淪的女兒，意外地加入間諜組織，揑造出荒誕無稽的軍事報告，卻離奇地扶搖直上至英國特務最高層，顛覆社會階級，誤打誤撞出不少趣事。
劇目更在愛丁堡國際藝穗節榮獲多個獎項。除了表演外，觀眾更可走進幕後，通過公開排練及專題講座等活動，從不同角度欣賞藝術。
「ArtisTree Selects」的節目包括巡迴展覽、舞蹈表演、互動音樂會及跨界表演等，全部皆由ArtisTree委約製作及經由合作夥伴親自挑選。
文︰Art PaPa 圖︰網上圖片