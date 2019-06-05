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﻿一千匹混燃超跑 SF90 Stradale最強先鋒

2019-06-05 列印
■法拉利設計總監Flavio Manzoni把新車外形比喻為賽車與太空船混合體。
■創新外形設計有別於現役任何法拉利型號。
■法拉利市場及商業總裁Enrico Galliera強調，SF90 Stradale是一輛擁有極致科技的旗艦級全新車系。
■巨型16吋數碼儀錶板成為車廂焦點。
■發佈會在Marenello法拉利總部Pista di Fiorano賽道舉行，入場前須交出手機及相機，發佈會過程不准拍攝，相片及影片均由廠方提供。
■廠方邀請全球近三百名傳媒代表參加活動，新車活動後立即舉行答問會。
■SF90體積並不龐大，車身比F8 Tributo長了99mm、窄了7mm、矮了20mm。
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        法拉利上周三（5月29日）在意大利Maranello總部發表全新SF90 Stradale，馬力高達1,000ps，0至100km/h只2.5秒，成為品牌史上最快跑車，更重要是它並非限量版。《駕駛艙》高級編輯William有幸到現場見證新車誕生。文：彭志揚　圖：William、法拉利

        新車取名SF90 Stradale，是向Scuderia Ferrari賽車隊九十周年致敬，Stradale有街車版含意。法拉利市場及商務總裁Enrico Galliera強調，新車並非入替品或限量版，而是全新大量生產系列，定位比812 Superfast為高。

　　品牌設計總監Flavio Manzoni表示，由於SF90是一款中置引擎格式混燃新車系，設計上可以更加激進，他比喻新車外形為賽車與太空船的混合體。所有新車資料大家可在官方網頁了解，這裏不再介紹了。

　　大家有沒有覺得今次法拉利發表這款SF90有點突然？舉動是否有別於以往手法？外界估計是因為超跑車市近年競爭十分激烈，例如McLaren排山倒海地推出新車（例如剛剛曝光的GT），加上其他手工超跑、電動超跑威脅，現為獨立上市的法拉利，不得不加快研發新車進度，以及拓闊產品層次，來穩住股東們、車主們對品牌未來的信心（同時要穩住股價！）

　　廠方將於本月內公佈歐洲定價，預計2020年初開始交付。很多本地車迷預計新車連稅售價可能高達一千萬港元（與LaFerrari、McLaren Senna相提並論），不過個人覺得廠方強調SF90是非限量車型，加上許多新技術或硬件將會引用到其他系列，照推論SF90車價可能會很「相宜」，事實上七百萬元價位的中置引擎旗艦級超跑市場，暫時未有任何對手。
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