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﻿海洋靈感 夏日鞋履

2019-06-05 列印
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　　踏入夏天，教人想起陽光與海灘，Jipi Japa推出夏季鞋履，便是從海洋中吸取創作靈感。設計師今季在鞋身物料上破格地注入多個流行元素，包括今年非常流行的透明膠材質、時尚織帶、Knit物料等等。設計師又將帶有法式風情的流蘇綴以鞋面裝飾，散發出時尚感重的民族氣息。最讚是鞋履配以軟熟的鞋墊設計，即使進行全日戶外活動，仍然感到舒適。另有熱賣之作的Platform設計，讓雙腳時刻感受零壓力的自在閒適感，喜歡簡約清新造型的話，絕對是今季的Must Have Item。

文︰Angel

查詢︰2440 4738
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