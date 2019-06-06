﻿三重縣 海の博物館

說到日本本州三重縣（Mie），大家或會想起伊勢海老（龍蝦）或Mikimoto珍珠，然而在縣內伊勢志摩地區的美麗海岸，除有豐富海產，還可找到極具特色的漁業文化，來到鳥羽市立海の博物館，便可通過古老木船、捕魚工具及海女藏品等逾萬件精采展品，細看汪洋為大家帶來的寶藏。



文、圖：韋利 鳴謝：樂桃航空、Amanemu



藏品逾六萬件 展現漁業文化



三重縣東面的伊勢志摩地區，向以優美海岸景致見稱，當地不少遊點均以展現這股海洋風情為主，好像鳥羽水族館便深受遊客喜愛，至於這趟我到訪的鳥羽市立海の博物館，位置雖然相對偏遠，卻是伊勢灣上的滄海遺珠，珍藏着多元豐富的海洋文化。



這家早在1971年開館的海の博物館，不僅曾獲得日本文化設計及建築獎項，館內收藏的超過六萬件有關海洋的展品及民俗資料中，更有接近七千件被列為國家指定重要有形文化文物，全面記錄着三重縣甚至整個日本海域的文化歷史。



事實上，當我來到這座由建築師內藤廣設計、曾被評為日本公共建築百選的博物館，感覺立時如走進一個海洋寶庫。由六座溢滿自然味道的木構建築組成的博物館內，雖然悉數以海洋為主題，可是內容卻非常廣泛，不論是日本列島的漁民傳統及祭祀信仰、伊勢灣與志摩半島的捕漁業發展，以至有關海洋污染、航海及木船製作技術等範疇均有介紹。



至於館內藏品的種類更是極為豐富，漁具方面便包括磯濱、網釣、養殖、捕鯨或水產加工等不同類別，而在此展示的大小船隻模型更是種類繁多，由簡單的竹筏、小艇，以至大型的商船或戰船，甚至是古老的東洋潛水艇等都可在此看到，教人對日本的海洋歷史有着更深入的了解。除卻船隻款式花多眼亂，有關漁民傳統的展覽更是蔚為奇觀，好像以七千個蠔殼砌出大吉龍來介紹島民信仰的展品，便極為精采可觀，不過最叫人讚歎的，還是獨特的海女文化。



鳥羽市立海の博物館



地址：三重縣鳥羽市浦村町大吉1731-68



電話：81 599 32 6006



時間：9:00-17:00（3月至11月）



9:00-16:30（12月至2月）



6月26日30日及12月26日30日休館



費用：成人800日圓（約57港元）



大學生以下400日圓（約28.5港元）



網頁：www.umihaku.com