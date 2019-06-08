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﻿OL春夏時裝 減價入手

2019-06-08 列印
白色拼綠色圖案 One Piece 原價$1,350 優惠價$810
白色格仔長袖 One Piece 原價$1,350 優惠價$675
米白色通花外套 原價$2,300 優惠價$1,610
草綠色印花背心裙 原價$1,850 優惠價$925
白色拼藍色圖案背心裙 原價$1,700 優惠價$1,190
棗紅色紗質晚裝 原價$2,150 優惠價$1,505
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        上班一族常為置裝而頭痛，既要穿得大方，又要不落俗套，名牌時裝價格又偏高，怎樣買得精明又着數？今期英倫品牌Phase Eight以低至半價推出春夏時裝，正是各位OL入貨的機會。

        　英倫品牌Phase Eight向以展現女性優雅獨特風格為賣點，適合都會女性於休閒、日常生活及特別場合穿着。品牌衣飾多利用印花元素與各種細節為設計藍本，質料方面，雪紡、棉麻、紗質都是設計師常用的布料，穿者可按個人喜好而選擇。V領、荷葉袖以及束腰設計，配搭高跟鞋能表現出現代都市女性的品味，而簡潔的連身裙則可配襯西裝外套，優雅得來又富活力。品牌今次推出夏日減價優惠，貨品低至半價發售，非常吸引。

Phase Eight

地址︰MOKO新世紀廣場MTR樓層M22舖

查詢︰3188 4214
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