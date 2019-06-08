﻿優惠放送 PS4型格新版

限量主機 金屬質感
今次名為「Days of Play」的PS4全球優惠活動，由即日至6月17日（一）期間展開，當中最吸引優惠，首推PS4 Pro主機大幅擘價五百元，即1TB容量版本（極致黑/冰河白）減至$2,680，2TB容量版本（極致黑）減至$3,080，購買各種顏色DualShock4無線手掣亦可享$130折扣。至於PS4專用頭戴裝置PS VR更進取，連攝影鏡頭套裝$1,780已有交易（原價$2,480），適逢《Everybody's Golf VR》、《Blood & Truth》、《Marvel's Iron Man VR》等PS VR火熱新Game相繼推出，正好乘機入手玩餐飽！
Sony配合活動特別設計出「Days of Play Limited Edition」限定版PS4 Slim主機（1TB容量，售價$2,480），新機色調以平滑的鋼鐵黑為主，配合深灰色底層，而機身表面以線紋質感銀色浮雕，展現出標誌性的PlayStation Shapes。搭配的DualShock4無線手掣同樣採用鋼鐵黑加深灰色設計，並於按鈕配上銀色的PlayStation Shapes，極盡型格。
除了主機周邊，部份熱門PS4遊戲都有筍價，例如《God of War》、《Marvel's Spider-Man》藍光碟版才$198，上月剛推出的打喪屍大作《Days Gone》也減至$298。此外，於優惠期內登入PS Store購買PS Plus十二個月或三個月會籍，亦可享七折優惠。提提大家，由於官方表明今年8月起將會上調PS Plus會籍收費，想慳到盡的話，便最好趁現在特價預先「入貨」。