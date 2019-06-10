﻿Notebook 9 Pro 手寫觸控合一

電腦市場又熱鬧起來，單單Samsung一口氣便帶來四款高效能筆電新作，由外形到定位各有不同，既有支援手寫觸控的Notebook 9 Pro，亦有內置RTX2060顯示卡的電競代表Notebook Odyssey，可謂全方位出擊。



文、圖：B1807 查詢：Samsung/3698 4698



Active Pen錄音記事



對需要執筆記事或繪圖的用戶來說，繼年初的Notebook 9 Pen後，如今又多一個選擇，採用全鋁製機身的Notebook 9 Pro，13.3吋全高清觸控熒幕可360度旋轉變作平板，配合隨機Active Pen，即可在畫面手寫塗鴉，又或配合《Voice Note with Pen》程式，一邊錄音一邊記事。此外，用戶開啟《Samsung Gallery》及《Samsung Flow》，又可將電腦與手機連接，既可同步相片，又或直接於電腦回覆訊息。說到效能，新作不但可選配最高第八代Core i7處理器、16GB RAM及512GB SSD，亦支援1.7Gbps傳輸速度的GIGA WiFi，還可藉Windows 10 Pro應付商務需要。值得一提的是，Notebook 9 Pro手寫了得之餘，原來採用了嶄新的Lattice鍵盤設計，令打字更舒適且不失準確。



電競之選Notebook Odyssey 2



為照顧Game迷需要，Samsung同步推出了電競新作Notebook Odyssey 2，不但配備第8代Core i7處理器及GeForce RTX 2060 Max-P獨立顯示卡，15.6吋FHD熒幕更新率可達144Hz，另備有兩個記憶體及兩個SSD插槽供擴充之用。為讓系統保持最佳效能，此機裝上Jet Blade冷卻系統，其獨特散熱器由八十三塊葉片組成，產生的氣流較之前的型號有15%提升，且減少運作時引起的噪音。此外，散熱器的管道增至五個，加上四組Quadral冷卻RHE散熱片，進一步加大散熱範圍及更有效將熱力排出。新作同時設有Odyssey模式，只要同時按「Fn」及「F11」鍵，即可開啟不同模式，包括可提升顯示卡性能約15%的「Beast Mode」、自動調節畫面的遊戲顯示模式，無論打機效能或顯示效果，均可以即時切換到玩家因應個別遊戲而調校的設定。