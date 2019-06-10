﻿至尊父親節餐

還有不到一星期就是父親節！爸爸們一直挑起家中重擔，營營役役，做仔女的好應該趁這個節日，以美食慰勞一番。今次特別挑選兩家酒店餐廳，分別可品嚐四道菜精緻套餐及豐富自助餐。



文：陳芍瑩 圖：受訪餐廳提供



灣仔英皇駿景酒店咖啡室Monkey Café，於今個父親節預備了四道菜套餐，讓孝順仔女跟爸爸慶節。是次提供的至尊爸爸套餐，用上來自世界各地的精選食材，如美國乳牛、法國鱈魚、澳洲羊架等炮製菜式，包括前菜煙鯷魚沙律配芒果蝦肉沙沙及湯品野菌忌廉湯。主菜方面可以三選一，分別是烤美國乳牛柳伴法式油封鴨腿配紅酒汁、烤法國鱈魚伴小龍蝦配紅花泡沬、烤澳洲羊架伴烤大菇配芥末籽汁，以及甜品果仁百利甜酒芭菲。乳牛柳肉質軟稔嫩滑，肉味香濃，「牛魔王」們必試；伴隨的油封鴨，以橄欖油、香草及蒜片煎香，再置於焗爐烤焗三小時，最後油浸鎖住鴨腿肉香氣和水份，油潤美味。至於烤法國鱈魚，魚肉幼滑細嫩，又伴上肉質爽甜的小龍蝦，實是海鮮迷大愛之品。人人讚好的烤澳洲羊架，羊肉香滑鮮嫩，以香草低溫烤半小時，再用高溫烤至金黃色，外脆內嫩，水準極高。



位於帝京酒店內的花月庭，自助餐餐點豐富多元，更特別以酒入饌，炮製一系列父親節美食，就如意大利汽酒煎比吉打魚柳、西班牙雪梨酒羊肚菌燴牛頰肉及酒糟五香扣腩仔肉等，另有無限供應的燒帶骨肉眼牛扒及露絲瑪莉香蒜燒羊髀，極盡豐盛。意大利汽酒煎比吉打魚柳，魚肉軟嫩香滑，再以充滿花香及水果香的意大利汽酒和忌廉做成醬汁，清新可口。西班牙雪梨酒羊肚菌燴牛頰肉就用澳洲牛頰肉入饌，並以西班牙雪梨酒及羊肚菌燜煮四小時而成，肉質帶淡淡酒香，味道酸甜，令人回味。值得一提的是，於6月15日及16日惠顧My Super Dad超強爸爸父親節自助晚餐，每位爸爸還可獲贈Borghese禮品換領券一張。



a. Monkey Café / 2961 3340



b. 花月庭 / 2622 6154