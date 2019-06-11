﻿出租旗袍勝在慳洗衣成本

位於中環伊利近街樓上舖的「嫣裳記」，是一家旗袍出租專門店，店內裝潢簡潔，二百多件旗袍及長衫擺放井然，店主Ding年紀輕輕，卻對中國傳統服飾情有獨鍾，全因她曾修讀時裝設計，對旗袍用料、剪裁和設計都非常欣賞。「我很喜歡旅遊，有次遊京都時看到遊客租借和服，可說是我創業的萌起點。當時我覺得遊客可以租借和服在景點拍照，為甚麼我不可以在香港開一家旗袍出租店，讓大眾租借及穿上旗袍在街頭拍照？此舉既可吸引遊客，又可幫香港人建立或尋回歸屬感，好像在自己的『家』拍照留念一樣。」



雖是小店，Ding對旗袍出租店的營運非常認真，除親自前往日本東京、鹿兒島等地購買布料外，還特地到上海跟當地旗袍師傅商談製作事宜。「日本布料質地較好、不易脫色，所以我寧願花多些錢入貨。不過最辛苦還是自己搬運布料，真的有血有汗！至於製作方面，自己亦有參與設計，可說是終於學以致用，我本身也懂得縫製，但當然不夠專業師傅手藝好，於是專誠到上海找師傅商議。」



現時租借旗袍每天收費$380，男裝長衫收$320一天，價格合理，另外可提供專業攝影師拍攝服務（須另收費），生意愈來愈理想，開業一年左右已經回本，不過Ding坦言，創業初期非順風順水。「初時會將旗袍拿去洗衣店乾洗，每個月光是乾洗費已花近萬元，這樣做成本太高，後來媽媽自動請纓，以手洗代替，令支出大大減少。」達至收支平衡後，Ding進一步優化服務，例如添置新家具給客人拍照用，又計劃購買一部衣車，幫客人改衫。



細問之下，發現前來租借旗袍及長衫的客人，佔大多數的竟然不是遊客，而是本地人。Ding表示，有時是幾位女士來租旗袍，有時是情侶同來，不過說到最深刻的，是一對結婚十年的夫婦客人，「他們說結婚時沒有拍過婚紗照，偶然機會下知道這裏有旗袍和長衫租借，於是前來補拍一輯結婚十周年照片，很感動呢！」



文：Angel 圖：蔡建新查詢︰yanshangkee.hk