﻿盛夏水果頌

帥氣餅廚Cédric Grolet的3D水果甜品風靡全球，掀起熱潮，由巴黎La Patisserie du Meurice par Cédric Grolet的蘋果、檸檬及水蜜桃造型蛋糕，到東京Anywhere Door的「原宿蘋果」均大受歡迎，最近Faux Fruits這旋風席捲香港，為盛夏帶來甜美吸睛的仿真水果糕餅。



文、圖：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com）



超人氣Faux Fruits



經典西式3D蛋糕以Fondant（翻糖）塑形，由卡通人物以至花卉、跑車均維妙維肖，然而翻糖的超高糖份令人卻步，直到近年Alain Ducasse旗下巴黎摘星餐廳Le Meurice的八十後帥氣餅廚Cédric Grolet，以鮮果蓉及朱古力忌廉，配搭雙鏡面淋膜外層，打造夢幻的Aux trompe-l'oeil 3D水果甜點，不但質感細緻，且香甜微酸，怪不得被法國報章《Le Parisien》譽為「當下的甜點」。



近月仿真水果糕餅在港掀起旋風，君悅酒店糖果屋的「檸檬」蛋糕正好迎合Fifi的味蕾，白朱古力檸檬皮薄脆可口，內裏柚子鮮忌廉夾層質感輕盈綿密，且散發Limoncello檸檬酒辛澀，內餡的檸檬皮蓉，以清香微甜而富橘酸的意大利Almalfi特大檸檬製成，並加入黑糊椒、手指檸檬和薄荷葉碎提味，芳香四溢，且有甜、酸、辛、澀多重風味。至於Tiffin Lounge的傳統英式下午茶，迷你「水果」甜品精緻優雅，一口「椰子」有機黑朱古力蛋糕賣相像椰子，以Malibu椰香冧酒混合椰奶奶凍造成，風味及口感幾可亂真；另一款迷你「柑桔」蛋糕賣相同樣小巧，內有鮮朱古力柑桔忌廉，甜酸味平衡恰到好處。至於文華東方酒店Clipper Lounge的英式下午茶，亦有迷你「水果」蛋糕的蹤影，鏡面圓頂「熱情果」蛋糕入口爆汁，且酸甜醒胃，果香迷人。



對岸的瑰麗酒店內Butterfly Patisserie，「椰子」蛋糕造型維妙維肖，朱古力外殼紋理像真，鮮忌廉造成「椰子肉」，口感細滑而帶Malibu冧酒的椰香，內有芒果蓉和海綿蛋糕層層相疊，以椰絲作點綴，風味清新，口感豐富。至於帝苑餅店的「青蘋果」蛋糕，朱古力外層內藏四層合成的芝士蛋糕，軟芝士忌廉拌入蘋果汁添上甜酸味，內裏綠蘋果蓉和面層Sable Breton法式牛油曲奇碎亦增添了口感，值得一試。這店另一款「草莓」蛋糕，以朱古力營造粒粒外形，內裏為質感綿密的奶酪軟芝士慕絲，以及甜蜜草莓果醬和海綿蛋糕，是年輕女士的最愛。







Tiffin Lounge/糖果屋



地址：灣仔港灣道1號



君悅酒店閣樓



查詢：2584 7722







Butterfly Patisserie



地址：尖沙嘴梳士巴利道18號香港瑰麗酒店2樓



查詢：3891 8888







Clipper Lounge



地址：中環干諾道中5號香港文華東方酒店閣樓



查詢：2825 4007







帝苑餅店



地址：尖沙嘴麼地道69號



帝苑酒店大堂



查詢：2721 5215