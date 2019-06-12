「浮世繪」乃日本傳統風俗畫，源於十七世紀江戶時代，參考西方畫的遠近處理手法，發展成一種嶄新畫風。基於浮世繪是風俗畫，繪畫的都是社會風情和民間習俗等日常生活，並以寫實為本，強調活在當下的精神。畫種多元化，可細分為美人畫、相撲繪、名所繪和春畫等等，由於題材貼地，深受普羅大眾喜愛，形成東洋最具代表性的大眾文化之一。浮世繪早就滲透民間，即使曾經一度沒落，但影響力依舊，今天更成為年輕藝術家的創作新泉。新派畫師繼承傳統浮世繪的精神，寫實地繪畫當下生活，在K11舉行的浮世繪調原畫展，便可看到上班族、街頭文化、流行零食、鬼怪等日本特色，甚至與品牌Crossover，感覺親切又新潮。新進浮世繪畫師三巴彫ひろ（Horihiro Mitomo）與三巴屋うきよゑもん（Ukiyoemon Mitomoya）等人，將於明天（6月13日）出版的《星島日報》及網上《ArtCan》專頁分享更多創作意念，密切留意。
《K11 Art Matsuri 芸術祭》浮世繪調原畫展
日期：即日（6月12日）至7月1日（一）
時間：10:00am至10:00pm
入場：免費
地點：尖沙咀河內道18號K11
B2層chi K11藝術空間