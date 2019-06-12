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﻿晶鑽玫瑰按摩 充電之選

2019-06-12 列印
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　　工作壓力大，放假都希望可以真正Relax一下。香港W酒店Bliss水療中心，與西班牙殿堂級護膚品牌Natura Bisse合作，推出晶鑽玫瑰深層滋養按摩護理療程，相信會是都巿人假日充電之選。今次選用的Natura Bisse產品，皆以矜貴罕有的大馬士革玫瑰臻萃研發而成，護理療程先以含有珍貴鑽石塵的晶鑽玫瑰去角質磨砂為全身煥膚，隨後再以晶鑽玫瑰噴霧為全身肌膚注入補濕及抗衰老的礦物成份，另配合獨有的晶鑽玫瑰油為全身輕柔地按摩。九十分鐘的療程，已能為用家注入新能量。

文︰Angel

查詢︰3717 2797
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