﻿札幌忍術教室

日本忍者向來予人神秘感覺，其敏捷身手及神出鬼沒的特色，一直都為人津津樂道！雖然真正的忍者今日在日本已幾近絕跡，然而仍有一群忍術愛好者希望傳承這門技藝，好像在北海道札幌（Sapporo）便有一家極具特色的忍者屋供大家體驗半天忍者生活。



文、圖：Rachel 鳴謝：Jetstar、北海道政府



這趟在札幌的忍者體驗，我會用「神秘」兩字來形容，全因出發前大家都不知道忍者屋在哪裏，只能在指定時間來到集合地點札幌電視塔旅遊信息中心，便會有人迎接及驅車領我們前往。更有趣是登車後，大家還須以黑布把眼睛掩蓋起來，待抵達目的地才能重見天日，我們被引領進入其中一家民宅，再走下一層，推開不起眼的鐵門，便如走進時光隧道，來到一家古雅的日本忍者屋。



當天的忍術導師，便是師承甲賀流的矢鎌先生，他着我們先換上忍者服飾，由於步驟複雜，大家都須跟着影片指示才能順利穿好。準備妥當後，便得圍坐一起進行入門儀式，由矢鎌先生講述忍者規條及工作，以及示範各種忍者手勢等，包括入門必學的「九字護身法」，即「臨兵鬥者皆陣列在前」！



完成入門儀式，正式進入重頭戲，開始體驗忍者生活的細節。大家別以為忍者生活均以打鬥為主，其實懂得隱藏自己藉以收集情報，才是忍者的主要工作。說白點，忍者就是古時的特工，身手必須靈活，如探進別人居所時，為免發出聲音，走路姿勢都須如貓般輕巧，弓背並以腳尖着地，我們跟着矢鎌先生練習，原來一點都不易，更因動作古怪，大家一邊走時都忍俊不禁呢！



學過走路，然後便是學習機關之術，忍者能夠來去無蹤，原來都是出自機關的幫助，一般忍者屋都滿布機關，配合四通八達的秘道以便逃脫，如牆壁便是旋轉門，掛畫後則暗藏通道等，我們都要逐一找出，非常好玩。整個忍者屋體驗約一個半小時，每人收費約359港元。網頁：hokkaido-ninjado.com/