﻿打掃新法寶 吸塵拖地同步

無線吸塵機款式五花八門，但要數受歡迎，兼容洗地功能的型號肯定榜上有名！Philips剛推出的SpeedPro Max Aqua吸塵機，賣點正是邊吸塵邊拖地，還有腳踏式額外供水，加強清除頑固污跡！ 文：阿卓爸爸



圖：陳鐵剛 產品查詢：2619 9663



具磁力水箱拖扒



兼具洗地功能的吸塵機近年大熱，主因是夠方便，吸塵同時可以用水拖地，慳力又慳時間。「洗地吸塵機」大致可分兩類，分別是獨立洗地功能和洗地吸塵二合一功能，後者為Philips首創。品牌最近推出了新一代SpeedPro Max Aqua吸塵機，以磁力水箱拖扒為賣點，又加入腳踏式供水系統，幫助用家快速完成打掃任務。



SpeedPro Max Aqua吸塵機特別加入專利吸塵拖地系統，遇上頑固污跡時，只須用腳踩向吸扒左邊的腳踏鍵啟動AquaBoost功能，就可釋出更多水量以拖走污跡。二百八十毫升的水箱注水一次，足夠清潔六百方呎家居地板。與上代不同，新機的濕拖吸扒經特別設計，能對應不同類型地面，外置水箱亦可快速裝拆，隨意轉換於地板、磚、木及地毯之間，還附上普通及輕柔濕拖清潔墊，毋須停機裝拆，已能全面清潔。此機配備品牌獨有的360全角度吸扒，特點是四面均有吸力，前後左右都可吸塵，鑽進櫃底時不用「左撩右撥」。吸塵機的過濾系統屬於三重式，噴氣濾網的高密度綿更可拿出清洗。由於洗地系統不會耗電，吸扒又沒有電動捲筒，所以續航力可達約七十五分鐘。



【測試評語】 灰塵毛髮分離



測試吸塵機最重要是聽聲，SpeedPro Max Aqua吸塵機的隔音控制便非常好。此機採用第八代PowerCyclone颶風離塵過濾系統，特有集塵筒可瞬間將吸入灰塵和毛髮分離，毛髮會獨立被儲存在後方濾格中，確保氣流通道暢通無阻，設計很聰明。