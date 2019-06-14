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﻿【其他選擇】 高效機械人

2019-06-14 列印
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　　iRobot的Braava 380T是新一代地板拖地機械人，乾掃模式會以直線來回移動，拖地模式則以特殊前後移動拖地動作清潔地板。拖地模式可清潔三百五十方呎空間，對於較大家居，可額外購買NorthStar導航盒，擴大機械人的覆蓋範圍。

售價：約$3,050　查詢：5402 6584
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