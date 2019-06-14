﻿洛磯山翡翠

加拿大首個國家公園，正是位於洛磯山脈的班芙國家公園（Banff National Park），園內雪山連峰，宏偉壯觀，也有多個著名湖泊，代表作便是有「洛磯山翡翠」美譽的路易斯湖（Lake Louise），夏天湖水碧綠如玉，冬天湖面積雪後更是迷人，一年四季都是人氣遊點。



文：Rachel 圖：Rachel、星島圖片庫



鳴謝：加拿大旅遊局、Rocky Mountaineer、加拿大航空



碧綠迷人 活動多元化



路易斯湖位於班芙鎮約五十多公里外，每年6月至9月，由班芙鎮都有巴士直達路易斯湖，單程車費8加元（約47港元），是最抵玩的選擇，至於其他季節，則要乘搭特別班車來訪，價錢卻是以倍數計算。



路易斯湖的最大亮點，便是波平如鏡的碧綠湖水，在三面雪峰環抱下，天朗氣清時，陽光直照，美如高山上的翡翠！湖泊取名「Louise」，是為紀念當時英國維多利亞女皇的小公主路易斯卡羅琳艾伯塔（Louise Caroline Alberta），她與後來當上加拿大總督的丈夫一起推動當地鐵道建設，將洛磯山區聯繫起來，完成了加拿大的統一。



我在剛過去的5月初造訪路易斯湖，一如預料，大部份湖面仍結着冰，據說兩星期前當地仍下着連場大雪，幸而我到訪當天天氣好，沿着湖邊走，仍能發現不少拍照好位置，如在剛融掉雪的一小塊湖面上拍攝群峰倒映，湖岸四周俱是海拔二、三千米的雪峰，倒映在清澈湖水中，壯觀迷人。



只見有人選擇登上湖側的山徑，由高處俯瞰冰湖美景，甚至有人攜着愛犬在淺水區嬉戲，自得其樂。事實上，賞湖以外，路易斯湖也是各種戶外活動的場地，隨來的夏季遊人可在此泛舟及登山健行，冬季積滿厚雪時，沿湖山區則變作滑雪度假村，並會上演國際級滑雪比賽，非常熱鬧。



旅遊記事簿



旅遊記事簿



持BNO護照或特區護照前往加拿大均須申請電子簽證，費用約40港元。



網頁：www.canadavisahk.com







加拿大航空由香港直航往返溫哥華，經濟客位票價約5,702港元起，已連稅項及相關附加費。



網頁：www.aircanada.com.hk







Rocky Mountaineer豪華列車加西走廊兩天遊，由溫哥華經甘露市至班芙，包兩天車內早餐、午餐、小吃及飲品，以及一晚甘露市酒店住宿，銀楓車廂每位約9,196港元起，金楓車廂每位約12,574港元起。



網頁：www.rockymountaineer.com







www.pc.gc.ca/en/pn-np/ab/banff（班芙國家公園網頁）



www.destinationcanada.com（加拿大旅遊局網頁）



