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﻿《魂斗羅》經典10合1

2019-06-14 列印
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　出賣年齡的經典射擊遊戲《魂斗羅》系列，可說是不少大朋友的童年回憶，扮演兩位熟口熟面的大隻佬，全副武裝殺入異形巢穴，實在熱血！適逢Konami誕生五十周年，廠方特別在PlayStation Store、Xbox Live及Steam平台推出《魂斗羅Contra Anniversary Collection》，一次過收錄《魂斗羅》系列十款作品，包括1987年推出的第一代街機版、膾炙人口的紅白機版，還有超任版《Super魂斗羅》等等。

　　除了重溫舊作，《魂斗羅Contra Anniversary Collection》還收錄有可一窺「魂斗羅」發展歷史的「Bonus Book」數位特典，當中不乏從未公開的開發資料，以及特別專訪等內容，值得珍藏。

文：Joe　售價：19.99美元

遊戲下載網址：573.jp/6oin
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